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Стало известно, с кем общался Павел Дуров перед задержанием

Shot: последним, с кем контактировал Дуров перед задержанием, был блогер Гасанов

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Global Look Press

Последним человеком, с которым контактировал основатель Telegram Павел Дуров до своего задержания в аэропорту Франции, был российский видеоблогер Гусейн Гасанов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, миллиардер в столице Азербайджана завтракал с Гасановым и 24-летней стримершей Юлией Вавиловой. Компания выбрала ресторан Shore House Baku, которым владеет азербайджанский певец Эмин Агаларов. Через несколько часов Дуров с девушкой улетели в Париж, где и произошло задержание российского предпринимателя.

До этого сенатор Владимир Джабаров заявил, что американские спецслужбы попытаются добиться от задержанного в Париже Павла Дурова сотрудничества и в итоге «сомнут его», как это произошло с Марком Цукербергом.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Миллиардер прибыл в страну из Азербайджана. Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Бизнесмену могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Кремле рассказали, встречались ли Путин и Дуров в Баку.

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Арест Павла Дурова во Франции
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