Младенца за рулем каршеринга заметили в Подмосковье

В подмосковном Щелкове водитель сфотографировал в соседней машине младенца, которого взрослые посадили за руль авто. Снимок появился в Telegram-канале «Типичное Щелково».

По словам автора снимка, нарушителя он заметил вечером 25 августа перед перекрестком на Новом мосту.

«У водителя каршеринга на руках сидел ребенок... Кадр был сделан не во время движения, а в ожидании разрешающего сигнала светофора, но по правилам дорожного движения детей с рождения и до семи лет в машинах нужно перевозить только с помощью детских удерживающих устройств», — посетовал автор фотографии.

Комментариев официальных ведомств по поводу снимка не поступало.

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