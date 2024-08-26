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Пилоты гоночной команды «Роснефти» выиграли три призовых места на трассе «Игора Драйв»

Команда Lada Sport Rosneft выграла этап Российской серии кольцевых гонок

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Пресс-служба «Роснефти»

Пилоты команды Lada Sport Rosneft за два дня гонок в ходе пятого этапа Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), который прошел в минувшие выходные на трассе «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге, выиграли три призовых места, а также командный кубок. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, в классе «Супер-продакшн» Леонид Панфилов и Кирилл Ладыгин заняли первое и второе место. При этом Lada Sport Rosneft была признана лучшей командой в гонке.

В следующий соревновательный день Панфилов также поднялся на пьедестал, завоевав третье место. Отмечается, что по итогам двух дней соревнований он был признан лучшим пилотом в личном зачете.

В компании уточнили, что в классе «Туринг» в квалификационном заезде пилот команды «Роснефти» Иван Чубаров показал самое быстрое время и занял первое место. Так, по итогам двух гонок он вместе с напарником по классу Максимом Туриевым набрал важные для команды очки.

Уточняется, что по итогам пяти этапов в командном зачете команда Lada Sport Rosneft сохранила отрыв и первую место.

Напомним, следующий этап Российской серии кольцевых гонок состоится 14-15 сентября на трассе Moscow Raceway.

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