Подростка, участвовавшего в поджоге военного суда в Казани, отправили в детдом

В Казани арестовали 50-летнюю жительницу Чистополя, которая участвовала в поджоге здания военной прокуратуры Казанского гарнизона, а ее 13-летнего сына отправили в детский дом. Об этом сообщает портал KazanFirst со ссылкой на источник.

По информации портала, вечером 24 августа женщина вместе с сыном пришла в центр Казани, где они разбили окно в здании военной прокуратуры и бросили туда бутылку с зажигательной смесью.

Отмечается, что женщина вела переписку с сотрудниками ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины) ВСУ, они руководили ее действиями.

До этого пресс-служба Ленинского районного суда города Владимира сообщала, что суд вынес приговор женщине, которая подожгла военкомат Владимирской области.

Следствие считает, что жительница Владимира изготовила коктейли Молотова, подошла к зданию и бросила бутылки в него. После этого россиянку оперативно задержали. Известно, что эти действия она совершала под влиянием неизвестного.

Ранее стали известны личности поджигателей здания военного суда в Казани.