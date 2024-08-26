Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подростка, участвовавшего в поджоге военного суда в Казани, отправили в детдом

KazanFirst: в Казани в детдом отправили подростка, поджигавшего военный суд

close
100%
Depositphotos

В Казани арестовали 50-летнюю жительницу Чистополя, которая участвовала в поджоге здания военной прокуратуры Казанского гарнизона, а ее 13-летнего сына отправили в детский дом. Об этом сообщает портал KazanFirst со ссылкой на источник.

По информации портала, вечером 24 августа женщина вместе с сыном пришла в центр Казани, где они разбили окно в здании военной прокуратуры и бросили туда бутылку с зажигательной смесью.

Отмечается, что женщина вела переписку с сотрудниками ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины) ВСУ, они руководили ее действиями.

До этого пресс-служба Ленинского районного суда города Владимира сообщала, что суд вынес приговор женщине, которая подожгла военкомат Владимирской области.

Следствие считает, что жительница Владимира изготовила коктейли Молотова, подошла к зданию и бросила бутылки в него. После этого россиянку оперативно задержали. Известно, что эти действия она совершала под влиянием неизвестного.

Ранее стали известны личности поджигателей здания военного суда в Казани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами