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Празднование Дня города отменили в Саратове после атаки беспилотников

Губернатор Саратовской области запретил масштабные торжества в Дни городов

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Алексей Майшев/РИА Новости

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после утренней атаки украинских беспилотников запретил масштабные торжества и запуск салютов в предстоящие Дни городов. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале правительства региона.

В начале сентября традиционно во многих муниципалитетах, в том числе в Саратове, запланированы Дни городов, отметил губернатор.

«Думаю, что все прекрасно понимают, что никаких салютов, выступлений звезд, масштабных мероприятий быть не должно. Надеюсь, что все это осознают в полной мере. Тем более после сегодняшних событий», — сказал Бусаргин.

Он добавил, что вопросы безопасности должны быть на первом месте, и попросил глав муниципалитетов очень внимательно к этому относиться.

Утром 26 августа Бусаргин заявил, что силы ПВО сбили украинские беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома. Позднее чиновник уточнил, что БПЛА влетел в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате чего пострадали несколько человек.

Следственный комитет сообщил, что расследует эту и другие атаки ВСУ.

Ранее появились подробности о врезавшемся в многоэтажку БПЛА в Саратове.

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