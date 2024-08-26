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Издательство «Просвещение» заявило о готовности к диалогу с ФАС из-за цен на учебники

«Просвещение» предоставит ФАС документы с обоснованием цен на учебники

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Издательство «Просвещение» готово предоставить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) информацию с обоснованием цены на учебники по истории для 10–11-х классов. Об этом со ссылкой на пресс-службу издательства сообщает РИА Новости.

26 августа стало известно, что в отношении «Просвещения» ФАС возбудила второе подряд дело, усматривая в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на учебники по истории.

В свою очередь, в «Просвещении» заявили, что никаких официальных документов из Федеральной антимонопольной службы они пока не получали.

«Издательство продолжит конструктивный диалог с ФАС России и готово предоставить всю необходимую информацию, которая подтвердит обоснованность цен на учебную литературу», — говорится в сообщении.

В конце мая министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник по обществознанию для 9-го класса будет стоить 208,41 рубля, стоимость новых учебников по истории для средней школы составит 208,88 рубля.

По его словам, цена оказалась в несколько раз ниже стартовой (900 руб.), которая была заявлена во время начала аукционов, победителем которого стало издательство «Просвещение».

Ранее сообщалось, что выпуск школьных учебников по истории перенесли.

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