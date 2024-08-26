Украинские СМИ сообщили о взрывах в центральной части Украины

Взрывы произошли в городе Кременчуг, который находится в Полтавской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное Полтава».

«В Кременчуге вновь слышны звуки взрывов», — отмечается в публикации.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку Вооруженных сил (ВС) РФ по территории Украины. Он назвал ее «одним из мощнейших ударов» и призвал Запад снять ограничение по использованию дальнобойного оружия для атак вглубь России. По словам украинского лидера, в ходе комбинированного удара Россия использовала более сотни ракет разных типов и беспилотников. В результате атаки зафиксировано много повреждений в энергетике, добавил Зеленский.

В понедельник первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что массированный удар ВС РФ по территории Украины связан в том числе с вторжением ВСУ в Курскую область.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атака ВС РФ затронула 15 регионов, целью стала энергетическая инфраструктура.

Ранее в прямом эфире украинского ТВ пропал свет во время ракетной атаки ВС РФ.