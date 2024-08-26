В Сумской области Украины заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В Сумской области Украины получил повреждение объект железнодорожной инфраструктуры в результате удара со стороны российской армии. Об этом сообщила «Украинская железная дорога» в своем Telegram-канале.

«Есть попадание в объект железнодорожной инфраструктуры в Сумской области», — говорится в публикации.

В компании уточнили, что были повреждены контактная сеть и здания.

Там также добавили, что некоторые вокзалы на территории Украины были обесточены в связи с отключениями света в городских сетях, их перевели на резервное питание.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве фиксируются перебои с электроэнергией и водоснабжением после взрывов.

26 августа украинские СМИ сообщили, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов в ответ на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Саратова. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе, Харькове и других городах. В некоторых городах, в том числе и в украинской столице, было остановлено водоснабжение и пропало электричество.

Ранее ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ.