Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сумской области Украины заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В Сумской области повреждение получил объект железнодорожной инфраструктуры

close
100%
Shutterstock

В Сумской области Украины получил повреждение объект железнодорожной инфраструктуры в результате удара со стороны российской армии. Об этом сообщила «Украинская железная дорога» в своем Telegram-канале.

«Есть попадание в объект железнодорожной инфраструктуры в Сумской области», — говорится в публикации.

В компании уточнили, что были повреждены контактная сеть и здания.

Там также добавили, что некоторые вокзалы на территории Украины были обесточены в связи с отключениями света в городских сетях, их перевели на резервное питание.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве фиксируются перебои с электроэнергией и водоснабжением после взрывов.

26 августа украинские СМИ сообщили, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов в ответ на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Саратова. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе, Харькове и других городах. В некоторых городах, в том числе и в украинской столице, было остановлено водоснабжение и пропало электричество.

Ранее ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами