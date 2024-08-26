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В Казани арестовали женщину за поджог военной прокуратуры

Суд в Казани арестовал женщину, обвиняемую в поджоге здания военной прокуратуры

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Shutterstock

Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу жительницу города Чистополь, которая обвиняется в поджоге здания военной прокуратуры Казанского гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, женщина была противником проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В один момент она вступила в переписку с сотрудником украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). В ходе диалога она согласилась совершить взрывы и поджоги на территории РФ.

По информации суда, выполняя поручения украинской стороны, обвиняемая решила поджечь здание военной прокуратуры. Для этого она разбила окно, после чего вылила в помещение жидкость, а также забросила внутрь бутылку с горючей смесью. После этого она совершила поджог.

Женщина обвиняется по статье о террористическом акте.

Сам инцидент случился вечером 24 августа. По сообщениям очевидцев, перед поджогом здания была замечена пара — парень и женщина. Они разбили окно и бросили внутрь коктейль Молотова.

Ранее стали известны личности поджигателей здания военного суда в Казани.

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