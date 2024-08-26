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В Москве задержали экс-замминистра энергетики РФ

SHOT: в Москве задержали экс-замминистра энергетики РФ Бобылева

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Москве задержан экс-замминистра энергетики РФ Петр Бобылев, который сейчас возглавляет департамент угольной промышленности в Минэнерго. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник утверждает, что его задержали за нападение на курьера. Бобылев в нетрезвом состоянии кинул в него бутылку шампанского, в результате чего мужчина попал в больницу. Чиновника доставили в отдел полиции.

Бобылев работает в Минэнерго России с 2010 года. Заместителем министра стал в 2021 году, но уже через год ушёл с должности по собственному желанию. На сайте министерства сказано, что Бобылев возглавляет департамент угольной промышленности с апреля 2022 года.

До этого в Красноярском крае чиновника задержали за распространение наркотиков.

В августе в Удмуртии регионального депутата от партии «Единая Россия» Вячеслава Девятова на два месяца отправили под домашний арест по обвинению в незаконном обороте наркотических средств.

Ранее певец Шаляпин предложил проверять депутатов на трезвость вместе с артистами.

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