Мужчина нырнул в чужой бассейн и остался парализованным

Во Франции мужчина прыгнул в бассейн и остался парализованным, пишет LADBible. Теперь он подает в суд на хозяина дома, в котором произошел инцидент.

Как пишут СМИ, 18-летний студент прыгнул головой вниз в бассейн глубиной около метра и получил травму позвоночника, когда ударился головой об дно. В результате этого пострадавший остался парализованным. Теперь он хочет подать в суд на владельца дома, обвинив того в халатности.

Адвокат истца рассказал, что при несчастном случае «хозяева бассейнов должны отвечать за причиненный ущерб». Несмотря на то, что студент, как выяснилось, находился на территории владельца бассейна незаконно, это не освобождает второго от ответственности, считает юрист.

«Нам жаль этого молодого человека, который покалечился и разрушил свою жизнь в возрасте 18 лет, но он знал, что прыгать туда нельзя», — рассказала Александра, одна из владелиц бассейна.

Женщина также сообщила, что по периметру бассейна стояли знаки, указывающие на маленькую глубину.

«Мы упорно трудились, чтобы приобрести недвижимость такого размера, а сегодня чувствуем, что у нас отнимают право на собственность», — добавила она.

Ранее американка осталась парализованной после занятия йогой.