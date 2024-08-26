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Появилось видео из квартиры, которую атаковал беспилотник в Энгельсе

Появились кадры из квартиры в Энгельсе после атаки беспилотника

В результате атаки беспилотника в городе Энгельсе Саратовской области в многоэтажном доме были выбиты стекла. Видео разбитой квартиры sarinform.ru прислал очевидец.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале «СарИнформ. Главное».

«На кадрах видно усеянные осколками кухню и две жилые комнаты. В одном из помещений обгорело покрывало. На лоджии сорвало оконные рамы», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на видео можно заметить сотрудника полиции, который опрашивает жильцов многоэтажки.

26 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома. Дрон повредил несколько квартир жилого комплекса, расположенного на Предмостовой площади в Саратове. Позднее чиновник уточнил, что обломки БПЛА врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай».

В результате ЧП пострадали несколько человек. Также повреждения получили четыре частных дома. Помимо этого, сообщалось, что в городе Энгельсе также было повреждено минимум двадцать машин.

Ранее появилось видео из атакованной беспилотниками многоэтажки в Саратове.

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