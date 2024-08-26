Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье спасли пациентку с разорвавшейся кистой и двумя литрами крови в животе

В Подмосковье врачи откачали два литра крови из брюшной полости пациентки

close
100%
Минздрав Московской области

В Люберецкой больнице медики спасли жизнь пациентки с разорвавшейся кистой, женщине провели экстренную операцию. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

31-летняя женщина поступила в медицинское учреждение с жалобами на слабость, головокружение и сильные боли в области живота. В ходе обследования медики обнаружили, что у женщины произошел разрыв кисты и яичника. Из-за большой кровопотери у россиянки мог развиться геморрагический шок.

«Мы выполнили пациентке лапароскопическую операцию, через проколы было проведено иссечение кисты и санация брюшной полости, где оказалось около двух литров крови», — рассказала заведующая отделением гинекологии Люберецкой областной больницы Анна Панасенко.

Придя в себя после хирургического вмешательства, пациентка рассказала, что несколько дней лечилась дома самостоятельно и вызвала скорую помощь, лишь когда боли стали невыносимыми. Сейчас состояние женщины не вызывает у врачей опасений.

Ранее россиянка с 40-сантиметровой опухолью два года терпела боль и не обращалась к медикам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами