В Подмосковье спасли пациентку с разорвавшейся кистой и двумя литрами крови в животе

В Люберецкой больнице медики спасли жизнь пациентки с разорвавшейся кистой, женщине провели экстренную операцию. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

31-летняя женщина поступила в медицинское учреждение с жалобами на слабость, головокружение и сильные боли в области живота. В ходе обследования медики обнаружили, что у женщины произошел разрыв кисты и яичника. Из-за большой кровопотери у россиянки мог развиться геморрагический шок.

«Мы выполнили пациентке лапароскопическую операцию, через проколы было проведено иссечение кисты и санация брюшной полости, где оказалось около двух литров крови», — рассказала заведующая отделением гинекологии Люберецкой областной больницы Анна Панасенко.

Придя в себя после хирургического вмешательства, пациентка рассказала, что несколько дней лечилась дома самостоятельно и вызвала скорую помощь, лишь когда боли стали невыносимыми. Сейчас состояние женщины не вызывает у врачей опасений.

Ранее россиянка с 40-сантиметровой опухолью два года терпела боль и не обращалась к медикам.