Три москвички написали заявление на знакомого, который бросил их, выманив дорогие подарки

В Москве три девушки обратились в полицию из-за общего знакомого, который разорвал с ними отношения, заполучив дорогие подарки. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как сообщается, трое бывших девушек 26-летнего афериста обратились в полицию, обвинив его в мошенничестве. По словам пострадавших, они познакомились с молодым человеком в приложениях для знакомств и вскоре услышали от него жалостливую историю.

Мужчина рассказывал подругам о своих жизненных трудностях, и те соглашались ему помочь финансово. Так, одна из пострадавших перевела новому знакомому 11 тыс. рублей на ремонт телефона, а затем и вовсе подарила ему свой iPhone. Другая купила ему мобильный телефон и ноутбук, а также регулярно одалживала ему деньги, и в итоге потратила на отношения более 155 тыс. рублей.

Известно, что остальные женщины оплачивали аферисту поездки на такси и перелеты, дарили ему часы и прочие ценности. А молодой человек, получив дорогие подарки, завершал отношения и блокировал пострадавших в соцсетях.

Сейчас подозреваемый уже задержан, проверку по делу проводит прокуратура.

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