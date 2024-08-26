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Челябинская школьница разбила голову, упав с высоты в заброшке

74.ru: в Челябинской области ребенок сорвался с высоты во время игры на стройке

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Нязепетровском районе Челябинской области устанавливаются обстоятельства травмирования 12-летней девочки, школьница упала с высоты второго этажа в заброшенном здании. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в поселке Кедровый, 12-летняя девочка упала со второго этажа недостроенного здания. Школьница выжила, ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

Подробности о состоянии пострадавшей не приводятся. Известно, что здание было частично построено еще в 90-е годы, с тех пор оно стоит заброшенным.

До этого сообщалось, что в Краснодаре семилетний мальчик упал с третьего этажа заброшенной постройки. Как рассказали друзья пострадавшего, они играли в футбол, мальчик наклонился с края бетонной плиты, у него закружилась голова, ребенок сорвался вниз с высоты третьего этажа. С многочисленными травмами школьника доставили в детскую больницу. Местные жители в сети отмечают, что заброшенная постройка давно стала излюбленным местом для игр подростков, здание не огорожено.

Ранее в Тульской области школьница разбилась, играя в заброшенном здании.

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