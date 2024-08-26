Россиянам рассказали, как найти время для работы, семьи и хобби

Нахождение баланса поможет найти время на работу, семью и любимое хобби и не перегружать себя. Об этом RuNews24.ru рассказал писатель, руководитель литературного сообщества «Большой проигрыватель», член «Ассоциации авторов хоррора» Александр Сордо.

При этом в первую очередь он советует не уходить в крайность и не загружать все свое свободное время делами, потому что это может грозить негативными последствиями.

«Выходные должны быть, отдыхать можно и нужно, иначе мозг не выдержит. Во-вторых, существуют люди с отличной самодисциплиной, умеющие в тайм-менеджмент, которые и мемы по расписанию смотрят, и пузо чешут по будильнику, и все успевают. Их меньшинство, но они есть», — добавил эксперт.

По его словам, лучше всего расставлять приоритеты и найти хобби, которое действительно будет увлекать. При этом иногда нужно устраивать себе выходные, в том числе, от дел и членов семьи.

Результаты исследования «СберИнвестиций» до этого показали, что чуть больше трети российских инвесторов (32,7%) в свободное время увлекаются спортом. Также инвесторы интересуются путешествиями (31%), изучением истории (18%), литературой (16,5%) и музыкой (11,3%).

Ранее психолог рассказала, как помочь себе войти в рабочий режим после отпуска.