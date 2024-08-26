Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волгограде массовая драка попала на видео

В Волгограде толпа мужчин избила двух человек

В Волгограде массовая драка толпы мужчин с двумя молодыми людьми попала на видео. Запись разместил Telegram-канал «Жесть Волгограда».

Инцидент произошел поздно вечером 23 августа и закончился госпитализацией двух пострадавших. На кадрах шесть-семь человек избивают молодых людей на улице рядом с Ворошиловским торговым центром, постепенно драка смещается на проезжую часть.

По информации читателя издания V1.ru, один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии. Семьям потерпевших, которые обратились к правоохранителям после случившегося, якобы поступают угрозы.

«Сейчас поступают звонки семье потерпевшего с угрозами и требованиями забрать заявления. Какие-то старшие нападавших угрожают потерпевшим связями в прокуратуре и утверждают, что все равно все будет куплено», — рассказал собеседник СМИ.

До этого в Сочи полицейские начали проверку после массовой драки на пляже.

Ранее в Саратове возбудили дело после массовой драки с иностранными студентами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами