В Волгограде массовая драка попала на видео

В Волгограде массовая драка толпы мужчин с двумя молодыми людьми попала на видео. Запись разместил Telegram-канал «Жесть Волгограда».

Инцидент произошел поздно вечером 23 августа и закончился госпитализацией двух пострадавших. На кадрах шесть-семь человек избивают молодых людей на улице рядом с Ворошиловским торговым центром, постепенно драка смещается на проезжую часть.

По информации читателя издания V1.ru, один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии. Семьям потерпевших, которые обратились к правоохранителям после случившегося, якобы поступают угрозы.

«Сейчас поступают звонки семье потерпевшего с угрозами и требованиями забрать заявления. Какие-то старшие нападавших угрожают потерпевшим связями в прокуратуре и утверждают, что все равно все будет куплено», — рассказал собеседник СМИ.

До этого в Сочи полицейские начали проверку после массовой драки на пляже.

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