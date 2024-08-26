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Врач предупредила аллергиков об опасности полыни и лебеды

Врач Ярцева: сорные растения могут вызывать аллергию

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Shutterstock

Аллергики могут сталкиваться с реакцией на сорные травы — крапиву двудомную, лебеду, полынь и амброзию — в конце лета. Об этом «Парламентской газете» рассказала терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, эти растения могут вызывать кашель, заложенность носа, насморк, жжение в глазах, слезоточивость, затруднение дыхания, в тяжелых случаях — приступы астмы. По ее словам, усилить аллергию может определенная еда. Так, например, у тех людей, которые реагируют на полынь, симптомы могут усилить свежая морковь, сельдерей, лекарственные сложноцветные растения, напитки, содержащие абсент, уточнила врач.

«Стоит исключить поездки в поля и леса в жаркие дни, где много сорных трав. Не пропускать прием препаратов по схеме. Замерять уровень пыльцы через специальные приложения. Необходимо знать, на что истинная аллергия, а на что перекрестная пищевая. Все они разные, под одну гребенку их чесать нельзя», — добавила Ярцева.

Исследование, опубликованное в Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI), до этого показало, что уничтожение микробов в кишечнике новорожденных антибиотиками может привести к постоянной аллергии и астме в будущем. Снизить риск этого могут пищевые добавки с бутиратом или препараты, нацеленные на особые иммунные клетки.

Ранее врач назвала болезни, которые обостряются осенью.

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