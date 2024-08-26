Эксперты: на случай форс-мажоров у Дурова было сразу несколько планов

Все владельцы крупных технологических инструментов имеют сразу несколько планов на случай того или иного форс-мажора, будь то арест или внезапный уход из жизни, рассказал политсоветник Сергей Маркелов (признан в РФ иностранным агентом). Главный принципиальный аспект таких планов – это финансовая безопасность, объяснил он в беседе с 360.ru.

Для сохранности средств крупные бизнесмены разрабатывают финансовые схемы на себя или родственников. Вместе с этим они стремятся сделать максимальной защищенной экономическую обстановку вокруг своего ресурса, объяснил Маркелов.

Еще один важный элемент плана на случай форс-мажора – политический. Речь идет о юрисдикции активов, которые в случае чего должны куда-то направиться – их могут передать акционерам или новой структуре совета директоров.

«Если сейчас это эмиратский актив какой-то офшорный/не оффшорный, то тоже наверняка составляется карта условно политического убежища этого актива», — объяснил политсоветник.

Юридическая безопасность в подобных планах тоже предусмотрена, заключил Маркелов.

Напомним, компания Telegram заранее разработала план действий на случай, если ее основатель Павел Дуров будет задержан – об этом сам Дуров рассказывал в интервью журналисту Такеру Карлсону. По его словам, план включает ряд шагов, направленных на поддержание работы мессенджера в случае непредвиденных обстоятельств. Создатель мессенджера подчеркивал, что осознает риск задержания на фоне давления со стороны спецслужб различных государств.

Илона Маска ранее призвали отказаться от поездок в Европу из-за ареста Павла Дурова.