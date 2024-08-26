Суд назначил дату рассмотрения дела француза Винатье

Замоскворецкий суд Москвы 3 сентября начнет рассматривать уголовное дело в отношении гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Заседание назначено на 12:00.

В середине августа стало известно, что следствие завершило расследование дела француза Винатье.

Следствие утверждает, что в течение нескольких лет Винатье целенаправленно собирал информацию «в области военной и военно-технической деятельности России», не выполняя обязательства по предоставлению документов для регистрации как иностранный агент. Во время допроса гражданин Франции признал свою вину.

В начале августа Винатье пообещал не работать в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» и заверил, что не будет собирать сведения, которые могут использовать против безопасности России.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.