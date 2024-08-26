Стало известно, где россияне отдохнули дороже всего

В период с июня по август текущего года россияне совершили несколько дорогих путешествий во время отпуска. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал «Известиям» самые дорогостоящие направления российских туристов.

Так, этим летом семья из пяти человек (двое взрослых и трое детей) совершила самую дорогую поездку, отдохнув в турецком Белеке. Они разместились в пятизвездочном отеле, работающем по системе «все включено». За 12 дней отдыха они потратили 2 024 000 руб.

Следом по дороговизне оказался отдых двух российских путешественников в Кемере. За неделю проживания в пятизвездочном отеле, работающем по системе «все включено», пара заплатила 1 771 500 руб.

Тройку лидеров замкнул отдых в Майами. Двое туристов на протяжении 24 дней жили в отеле категории «пять звезд», однако включены были только завтраки. Такой отдых обошелся им в 1 713 000 руб.

При этом рекордную сумму, по данным сервиса, потратила компания из пяти человек, отдохнувшая в Геленджике. Трое взрослых и двое детей провели неделю в пятизвездочном отеле с завтраками, заплатив за это 1 106 500 руб.

До этого исследование OneTwoTrip показало, что дольше всего этим летом путешественники отдыхали в Лазаревском: средняя продолжительность бронирования жилья в курортном поселке рядом с Сочи составила 5,6 дня.

Ранее стало известно, за какими товарами россияне чаще всего летают в другие страны.