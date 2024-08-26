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Стало известно о состоянии пострадавшей от удара беспилотника ВСУ по дому в Саратове

Baza: пострадавшую от удара дрона ВСУ по дому в Саратове перевели в реанимацию

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Pixabay

Врачи прооперировали и перевели в реанимацию 40-летнюю Гульнару, которая пострадала в результате атаки украинского беспилотника по жилому комплексу «Волга Скай» в Саратове. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, медики оценивают состояние женщины как стабильно тяжелое. Она поступила в больницу с минно-взрывным ранением, многоскольчатым переломом костей левого предплечья, вывихом локтевой кости и пневмотораксом грудной клетки.

При этом Baza опроверг публикации ряда средств массовой информации о том, что пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Как пишет канал, Гульнара дышит самостоятельно.

26 августа стало известно, что жительница ЖК «Волга Скай» в Саратове не пострадала в результате атаки украинского дрона, так как ночью у нее начались схватки и она уехала в роддом.

В понедельник губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома. Позднее чиновник уточнил, что обломки дрона врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате ЧП пострадали несколько человек. Также повреждения получили четыре частных дома.

Ранее появилось видео из атакованной беспилотниками многоэтажки в Саратове.

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