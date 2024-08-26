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При обыске у боевиков в Ингушетии нашли иностранное оружие

Mash Gor: в Ингушетии при обыске в доме боевиков из секты нашли шведский гранатомет

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Телеграм-канал «Mash Gor»

В Ингушетии при обыске в доме боевиков из экстремистской секты «баталхаджинцев» был обнаружен шведский гранатомет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что подобные гранатометы ВСУ используют на фронте.

По предварительной версии, оружие в Россию доставил контрабандист и лидер террористической организации Ильяс Белхароев. Он сбежал на территорию Украины в 2015 году.

«На экстремиста заведена уголовка об участии в террористическом сообществе и членстве в незаконном вооружённом формировании», — говорится в сообщении.

До этого в Дагестане по подозрению в изготовлении, перевозке и сбыте оружия были задержаны двое мужчин и подросток.

В мае 2024 года злоумышленники через телефон несовершеннолетнего нашли клиента для продажи охолощенного пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. После того как преступники незаконно сбыли оружие, их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее следователи начали вести допросы работников и осужденных ИК-19 под Волгоградом.

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