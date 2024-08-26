Главу охраны газовой компании в Чите заподозрили в похищении человека

Начальника службы безопасности компании «Аврорагаз», которая занимается газификацией Читы, Юрия Царегородцева заключили под стражу по подозрению в похищении человека. Об этом сообщает портал Chita.ru со ссылкой на источники.

По версии следствия, подозреваемый якобы совершил похищение после погрома в офисе «Аврорагаза». В деле фигурируют еще два человека, которых также арестовали.

Решение об аресте Царегородцева вынес Центральный суд Читы, однако мужчина подал апелляцию в краевую инстанцию.

Известно, что подозреваемый хотел баллотироваться в городские депутаты, однако ему отказали из-за недостаточного количества собранных в его поддержку подписей, а также из-за отсутствия пассивного избирательного права.

До этого сообщалось об инциденте в Петербурге, где трое неизвестных подошли к прохожему и представились ему полицейскими, а затем, угрожая оружием, усадили мужчину в автомобиль, увезли в другой регион и стали требовать деньги.

Ранее стало известно о происшествии в Новороссийске, где четверо мужчин вывезли в лес должника из-за 1,7 млн рублей.