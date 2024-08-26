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В Саратовской области жителям выплатят компенсации после атаки БПЛА

Бусаргин поручил возместить ущерб после атаки дронов в Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в ходе совещания дал несколько поручений по возмещению ущерба жителям, который нанесла атака беспилотников в Саратове и Энгельсе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул Z 64».

«Министерству финансов: предусмотреть выделение денежных средств на предоставление компенсаций причиненного ущерба. Параллельно предусмотреть возмещение компенсаций по пострадавшим автомобилям», — сказал губернатор.

Бусаргин также добавил, что жильцов поврежденных домов необходимо как можно скорее оповестить о возможности размещения и получения помощи. Глава региона отметил, что для реализации данной цели были развернуты оперативные штабы.

Утром 26 августа во время атаки на Саратов беспилотник попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». Дрон повредил несколько квартир здания, расположенного на Предмостовой площади.

До этого сообщалось, что минимум двадцать машин было повреждено в результате атаки украинского беспилотника по дому в городе Энгельсе Саратовской области.

Ранее опубликовали видео падения обломков беспилотника в Саратовской области.

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