Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине назвали сложной ситуацию в энергосистеме

Глава Минэнерго Украины Галущенко сообщил о сложной ситуации в энергосистеме

close
100%
Герман Галущенко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ситуация с энергосистемой на Украине сложная в связи с утренними ударами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр энергетики республики Герман Галущенко.

По его словам, оператор системы передачи в срочном порядке ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

Чиновник добавил, что последствия повреждений еще уточняются.

Незадолго до этого сообщалось, что в городе Стрый Львовской области на западе Украины поражены объекты энергетической инфраструктуры.

Также координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия нанесла удар по военнослужащим ВСУ в Волыни на западе Украины и по энергообъекту в Одессе на юге страны.

Кроме того, СМИ Украины сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях страны, а также в Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами