На Украине назвали сложной ситуацию в энергосистеме

Герман Галущенко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ситуация с энергосистемой на Украине сложная в связи с утренними ударами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр энергетики республики Герман Галущенко.

По его словам, оператор системы передачи в срочном порядке ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

Чиновник добавил, что последствия повреждений еще уточняются.

Незадолго до этого сообщалось, что в городе Стрый Львовской области на западе Украины поражены объекты энергетической инфраструктуры.

Также координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия нанесла удар по военнослужащим ВСУ в Волыни на западе Украины и по энергообъекту в Одессе на юге страны.

Кроме того, СМИ Украины сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях страны, а также в Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.