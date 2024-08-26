Психологи объяснили, почему осенью на людей накатывает депрессия

Осенью многие люди начинают чувствовать меланхолию, усталость и ностальгию по лету. В некоторых случаях обостряются проявления депрессивных состояний. Это связано с личным восприятием, которое берет начало в детстве, когда лето ассоциировалось с беззаботными днями, а осень – с учебой, считает психолог Дарья Дугенцова.

«Мы со школы зафиксированы на том, что летом не занимаемся делами — забываем про математику, русский язык и обществознание. И мы много отдыхаем», — объяснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Зачастую, по словам специалиста, настроение резко меняется из-за осознания, что отпускное летнее время завершилось, а отдохнуть в полной мере так и не удалось.

Еще одна причина осенней депрессии – это синдром FOMO, отметила психолог. Это означает страх упущенных возможностей, страх пропустить что-то важное и интересное. Он появляется из-за ошибочного паттерна, что именно летом нужно успеть отдохнуть и пережить интересные события, а если этого не произошло – уровень тревоги повышается, объяснила эксперт. По ее словам, это характерно в целом для межсезонья, то есть и для весны.

«У людей происходит перенастройка организма, и это часто сопровождается разными расстройствами, психиатрическими в том числе», — добавила Дугенцова.

Также существенным фактором, влияющим на настроение осенью, она назвала дефицит витамина D и активную выработку организмом разных ферментов, что не может не влиять на состояние.

Ранее ученые нашли связь между здоровьем внутренних органов и психикой.