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Архитектор объяснил, зачем в хрущевках делали окно между кухней и ванной

Архитектор Хазанов: окно в ванной в хрущевке помогало бороться с инфекциями

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Окна между кухней и ванной в хрущевке могли делать для того, чтобы жильцам было видно, что ванная занята. Об этом Pravda.Ru рассказал архитектор Михаил Хазанов.

Помимо этого, такое окно могло быть источником света для борьбы с инфекциями, допустил эксперт.

«Инсоляция так определялась — считалось, что три часа прямого солнца убивает какую-то палочку. Сейчас на все это махнули рукой. Вообще эта проблема существует. Прямой солнечный свет нужен», — пояснил Хазанов.

По его словам, по этой причине в сталинках могли делать в ванной окна, выходящие на улицу. Архитектор добавил, что любые освещенные помещения «лучше, чем неосвещенные».

Руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера мебельной компании Mr.Doors Вероника Антелава до этого рассказала «Газете.Ru», что визуальное расширение пространства и использование всего доступного метража станут правильными решениями для преображения хрущевки. Еще одним грамотным решением для хрущевок Вероника Антелава назвала отказ от излишнего декорирования.

Ранее россиянам перечислили главные минусы квартир в сталинках.

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