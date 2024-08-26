В Киеве разворачивают «пункты несокрушимости» на фоне атак

«Пункты несокрушимости» разворачивают в Киеве из-за отключений электроэнергии после ракетных атак. Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

«В связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию Укрэнерго о введении экстренных отключений света, было принято решение развернуть пункты несокрушимости по городу Киеву», — приводит администрация слова ее главы Сергея Попко.

Энергетики работают, чтобы вернуть свет, сохраняйте спокойствие, добавил он.

«Пункты несокрушимости» — это специальные палатки, где украинцы могут согреться и получить доступ к электричеству от генераторов.

До этого украинские СМИ сообщили, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

В ряде городов, в том числе в Киеве, было остановлено водоснабжение.

Ранее в Киеве произошли два взрыва в районе аэропорта Жуляны.