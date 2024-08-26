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Родителям объяснили, когда можно отдавать ребенка в первый класс

Психолог Наумова: у будущего первоклассника должен появиться интерес к учебе

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Shutterstock

Появление у ребенка интереса к учебе, в том числе к буквам и цифрам, указывает на его готовность к первому классу. Об этом «Москве 24» рассказала детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, если ребенок еще не наигрался, его рано отправлять в школу, потому что так у него не будет мотивации к учебной деятельности. Помимо этого, она советует оценить, есть ли у него способность терпеть и заниматься тем, чем надо, а не тем, чем хочется, а также обратить внимание на его социальные навыки. Психолог также подчеркнула, что к началу школы дети должны уметь самостоятельно одеваться/раздеваться, ориентироваться в пространстве, следить за своими вещами и не терять их.

«И конечно, важно, удается ли ребенку поддерживать стабильное эмоциональное состояние: не впадает ли он в истерики, нет ли у него проблем с перепадами настроения. <...> Когда со всем перечисленным у ребенка порядок, можно смело отдавать его в первый класс. Если же у родителей осталось хотя бы какое-то сомнение, советую показать малыша детскому нейропсихологу, который проведет диагностику и четко скажет — готов ребенок к школе или лучше годик подождать», — заключила Наумова.

Исследование сервиса по поиску специалистов «Профи», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в среднем россияне собираются потратить от 20 до 30 тыс. рублей на сбор первоклассника — так ответили почти половина респондентов (45%).

Ранее писатель посоветовал топ-5 книг для родителей, которые отдают детей в первый класс.

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