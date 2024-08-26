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В Житомире на Украине произошли взрывы

«Страна.ua»: в Житомире в центре Украины произошли взрывы

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Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрывы произошли в городе Житомире в центральной части Украины. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна».

Подробная информация не приводится. Местные власти и экстренные службы пока не комментировали ситуацию.

В данный момент на всей территории Украины действует воздушная тревога.

До этого координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о сильном взрыве в Николаевской области в районе места, где находится одна из мощнейших в области подстанций. По его словам, после удара появилась информация о том, что в нескольких областных районах пропала электроэнергия.

26 августа украинские СМИ сообщили, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов в ответ на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Саратова. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе, Харькове и других городах. В некоторых городах, в том числе и в украинской столице, было остановлено водоснабжение и пропало электричество.

Ранее ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ.

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