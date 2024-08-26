Профессор назвал способы, которые помогут снизить давление без лекарств

Люди, у которых нет поражения сердца и сосудов, сахарного диабета, ожирения и показатели давления не слишком высокие, могут попробовать снизить его без помощи лекарств. Об этом kp.ru рассказал профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.

Так, он рекомендует избавиться от лишнего веса и включить в свой распорядок дня умеренные физические нагрузки.

«По современным международным стандартам рекомендуется не менее 150 минут двигательной активности в неделю, или не менее чем по 30 минут пять дней в неделю. Оптимально — по 40-60 минут каждый день. Самый безопасный вид физнагрузок — кардиологическая ходьба, то есть максимально быстрым шагом, но так, чтобы не было одышки», — уточнил эксперт.

Помимо этого, снизить повышенные давление поможет ограничение соли до 5 г в сутки, а также исключение алкоголя и курения. Профессор также советует включать в свой рацион больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов (круп, каш), морскую рыбу, кисломолочные продукты. Важно также снизить количество стрессов и улучшить сон, заключил Копылов.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева до этого рассказала «Газете.Ru», что отеки и повышенное давление говорят об избыточном потреблении соли. По ее словам, оба признака обусловлены задержкой жидкости в организме.

Ранее была найдена связь между высоким давлением и болезнью Альцгеймера.