Названы самые жаркие и прохладные районы Москвы

Температура воздуха в Москве в различных районах может сильно отличаться, разница в них достигает 13 градусов. Об этом kp.ru рассказал руководитель »Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

К 10 самым жарким районам эксперты «Яндекс Погоды» отнесли Арбат, Замоскворечье, Тверской, Хамовники, Якиманку, Мещанский, Красносельский, Пресненский, Донской и Даниловский. Наиболее прохладными районами в пределах МКАД оказались Бибирево, Коньково, Богородское, Измайлово, Кунцево, Гольяново, Восточное Измайлово, Теплый Стан и Ясенево.

По словам Ганьшина, это происходит из-за формирования «островов тепла», в зоне которых фиксируется более высокая температура.

«Причин для такого эффекта несколько: это особенности городской застройки, материалы, поглощающие солнечное излучение, и, конечно, большое количество выделяемого тепла. Из-за этих причин локальный климат создается даже в небольших населенных пунктах, а особенно он выражен в крупных городах», — отметил он.

Помимо этого, значение имеет расстояние от водоемов, а также наличие парков и больших зеленых аллей.

22 августа сообщалось, что «Яндекс Погода» внедрила технологию OmniCast, которая учитывает данные не только профессиональных, но и любительских метеостанций. Благодаря этому сервис стал в 36 раз чаще получать данные о температуре и давать более точный прогноз для каждого городского квартала.

Ранее москвичам рассказали о погоде в первые дни сентября.