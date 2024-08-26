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Экстренные отключения света введены на всей территории Украины на фоне атак

ДТЭК заявила об экстренных отключениях света на всей территории Украины

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Экстренные отключения электроэнергии ввели на всей территории Украины на фоне атак. Об этом сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, — не действуют», — говорится в сообщении.

Специалисты работают над возвращением электроэнергии, добавили там.

Во время ракетной атаки пропал свет в студии телемарафона, пишет «Страна.ua».

До этого украинские СМИ сообщили, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах.

В ряде городов, в том числе в Киеве, было остановлено водоснабжение.

«Страна», ссылаясь на очевидцев, также заявила о поражении подстанции в Усатово Одесской области.

Ранее на Украине назвали «огромными» потери генерирующих мощностей.

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