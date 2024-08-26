В Туве подросток пытался сжечь чужую машину и получил ожоги

В Чадане подросток попал в больницу с ожогами ног, когда пытался сжечь брошенный на улице автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Группа детей играла во дворах частных домов в Чадане, восьмилетний школьник нашел дома канистру с бензином и предложил друзьям сжечь брошенный на улице автомобиль.

Горючую жидкость взял 11-летний подросток, школьник пробрался в легковушку, случайно разлил бензин и поднес спичку. Огонь мгновенно распространился по салону авто и обжег ребенку ноги. Возгорание оперативно потушили прибывшие на вызов пожарные. Пострадавший был осмотрен медиками и отпущен на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Архангельской области мальчик получил ожоги, бросив баллончик в костер. Пострадавшего доставили в Котласскую ЦГБ. Врачи диагностировали у него термические ожоги лица и шеи второй степени, а также ожоги глаз. Хирурги оказали ему всю необходимую помощь, однако для спасения зрения ребенка санавиацией транспортировали в Нижегородский ожоговый центр.

Ранее в Тверской области восьмилетняя девочка загорелась, бросив канистру с бензином в костер.