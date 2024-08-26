В Винницкой области Украины произошли взрывы

В Винницкой области на Украине произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Новости.LIVE» в своем Telegram-канале.

«Взрывы звучат в Винницкой области», — говорится в публикации.

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в данный момент звучит на всей территории Украины.

В Киеве на Украине в районе аэропорта Жуляны произошли два мощных взрыва. Также сообщается о взрывах и в других регионах Украины. Отмечается, что в некоторых районах Одессы и Киева пропала электроэнергия.

Утром 26 августа Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили двадцать украинских беспилотников самолетного типа над территорией Российской Федерации.

Во время атаки на Саратов дрон попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате этого несколько квартир получили повреждения, имеются пострадавшие, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина, врачи борются за ее жизнь.

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