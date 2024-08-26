В Рязани годовалый ребенок выпал из окна

В Рязанской области устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, который выпал из окна квартиры на третьем этаже. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Космонавтов, годовалый ребенок выбрался на подоконник у открытого окна и упал с высоты третьего этажа. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами.

По предварительной информации, в момент происшествия в квартире вместе с ребенком находилась его 11-летняя сестра, родителей дома не было. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге ребенок-инвалид остался без присмотра и выпал из окна. Мальчик с аутизмом и задержкой психоречевого развития находился в квартире, где проживает с матерью и бабушкой, находясь под присмотром последней. Оставшись без внимания на некоторое время, он залез на подоконник и выпал из окна пятого этажа. Его нашли под окнами многоэтажки, бригада скорой помощи забрала его в медицинское учреждение. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и состояние шока.

Ранее в Орле медики спасли жизнь ребенку, выпавшему с третьего этажа.