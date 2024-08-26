На Украине сообщили о повреждении промышленного объекта в Полтавской области

В Полтавской области Украины повреждение получил промышленный объект. Об этом заявил глава местной областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин в своем Telegram-канале.

О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. Подробности Пронин также не привел.

При этом глава военной администрации региона призвал жителей Полтавской области не игнорировать воздушную тревогу. По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, она действует в регионе с 00:58 26 августа.

В данный момент российские военнослужащие наносят массированный ракетный удар по Украине после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Саратову. Взрывы произошли в Киеве, Одессе, Днепре и других городах. В некоторых украинских населенных пунктах пропала электроэнергия.

Утром 26 августа Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили двадцать украинских беспилотников самолетного типа над территорией Российской Федерации.

Во время атаки на Саратов дрон попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате этого несколько квартир получили повреждения, имеются пострадавшие, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина, врачи борются за ее жизнь.

Ранее аэропорт в Белгороде подвергся атаке украинского дрона.