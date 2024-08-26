Продолжительность рабочего дня в РФ достигла максимума с 2014 года

За последние 11 лет продолжительность рабочего дня россиян выросла до максимума. Об этом пишут «Ведомости».

Отмечается, что в 2023 году россияне тратили на работу в среднем 38 часов 12 минут в неделю. В пересчете на пятидневную рабочую неделю этот показатель равен 7 часам 38 минутам в день.

Впервые за 11 лет планку в 37 рабочих часов в неделю преодолели женщины. Для мужчин средняя продолжительность рабочего времени составляет 39 часов 12 минут в неделю.

В первом квартале 2024 года россияне работали по 38 часов 28 минут в неделю. При этом снижается число людей, сталкивающихся с переработками.

До этого учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала, что сотрудники могут увеличить отпуск за счет праздничных дней, если оформят его на рабочие дни между выходными и праздниками.

Ранее ученые выяснили, что 10 минут практик осознанности в день могут повысить мотивацию и смягчить симптомы депрессии и тревожности.