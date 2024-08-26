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Восьмимесячный младенец получил перелом черепа в ресторане Петербурга

Mash: в ресторане Петербурга ребенок получил перелом черепа, упав со стула

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Shutterstock

В Приморском районе Петербурга младенец упал с детского стульчика и получил перелом черепа, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в ресторане Токио-City, семья с восьмимесячным младенцем отмечала день рождения родственницы. Персонал заведения принес детский стульчик, в который усадили мальчика.

Когда мать младенца отошла помыть игрушки, спинка стульчика открылась, ребенок упал и ударился головой. Перепуганные родители тут же повезли ребенка в больницу, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом теменной кости и гематомы.

Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, он госпитализирован. Семья намерена обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Руководство ресторана произошедшее не прокомментировало.

До этого сообщалось, что врачи областной детской больницы Ульяновска борются за жизнь ребенка, который упал со спинки стула и получил тупую травму живота. Ребенок находился дома и упал со спинки стула, получив травмы. Было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства. За жизнь пострадавшего борются медики, он находится в отделении реанимации.

Ранее в Волгоградской области отец случайно проломил череп пятимесячной дочери.

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