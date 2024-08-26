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Москвичей ожидает сильная жара 26 августа

В ГУ МЧС по Москве предупредили о сильной жаре 26 августа в столице

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Максим Блинов/РИА Новости

Днем 26 августа температура воздуха в Москве может подняться до +30°C. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в дневные часы 26 августа в Москве ожидается сильная жара 30°С. В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными и внимательными», — говорится в сообщении.

Москвичам и гостям столицы рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что купальный сезон вернется в Москву в выходные, температура воды в московских водоемах составит +21 ... +22°C.

Температура воды в Калининградской области составляет +21°C. По его словам, в середине недели дневные температуры в регионе будут в диапазоне +24-28°C. Температура воды на Черноморском побережье составит +27°C.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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