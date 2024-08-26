В Саратовской области два дня ищут сбежавшего из гостиницы медведя Яшу

В Татищевском районе Саратовской области вторые сутки ищут медведя, который сбежал из клетки, стоявшей около придорожной гостиницы. Об этом сообщает портал «Регион 64».

Информацию о побеге медведя распространили в социальных сетях местные жители, косолапый сбежал из клетки, в которой жил вместе с двумя другими медведями. По словам очевидцев, сначала они слышали крики и звуки стрельбы, а потом выяснилось, что один из медведей исчез.

«Вчера сбежал. Зовут Яшка. Еще не нашли, ищут специальные службы. Жил в вольере у нас на территории. Подробностей не знаю, я вчера не работала», — рассказала сотрудница придорожного комплекса.

По данным местных СМИ, на проблемы с содержанием животных на территории гостиничного комплекса обращали внимание зоозащитники, но никаких мер предпринято не было.

До этого сообщалось, что в Северобайкальском районе Бурятии медведь вышел в населенный пункт и напугал детей. Инцидент произошел в Северобайкальском районе в селе Холодное, подростки заметили на улице, не торопясь бредущего медведя. Школьники успели снять прогулку зверя на видео, медведь спокойно шел по дороге, не обращая внимания на снимавших его подростков. Дети поспешили спрятаться от косолапого на крыше остановки.

Ранее цирковой медведь напал на дрессировщика во время выступления в Бийске.