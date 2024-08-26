Площадь пожара в районе Тепе-Оба в Крыму выросла до 75 га

Площадь пожара в районе Тепе-Оба в Крыму составляет 75 га. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Площадь пожара составляет 75 га», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что 26 августа вертолеты Ми-8 МЧС России уже сбросили 50 тонн воды. Водозабор происходит с моря.

«Перехода огня на СНТ «Волна» и «Рассвет» не допущено», — отметили в МЧС.

По данным министерства, быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра и жаркая сухая погода.

В это же время глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале, что открытых очагов горения в горно-лесной местности под городом фактически не осталось.

Вечером в среду, 25 августа, стало известно, что в горно-лесной местности Крыма произошел крупный пожар. К ликвидации возгорания привлекли более 280 спасателей и 83 единицы техники. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды. На текущий момент спасатели вывозят в безопасные места проживающих в СНТ «Рассвет» и «Волна» людей. Для них развернули два пункта временного размещения в Коктебеле.

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в курортном поселке Домбай.