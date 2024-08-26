Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Площадь пожара в районе Тепе-Оба в Крыму выросла до 75 га

МЧС: площадь пожара в районе Тепе-Оба в Крыму составляет 75 га

Площадь пожара в районе Тепе-Оба в Крыму составляет 75 га. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Площадь пожара составляет 75 га», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что 26 августа вертолеты Ми-8 МЧС России уже сбросили 50 тонн воды. Водозабор происходит с моря.

«Перехода огня на СНТ «Волна» и «Рассвет» не допущено», — отметили в МЧС.

По данным министерства, быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра и жаркая сухая погода.

В это же время глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале, что открытых очагов горения в горно-лесной местности под городом фактически не осталось.

Вечером в среду, 25 августа, стало известно, что в горно-лесной местности Крыма произошел крупный пожар. К ликвидации возгорания привлекли более 280 спасателей и 83 единицы техники. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды. На текущий момент спасатели вывозят в безопасные места проживающих в СНТ «Рассвет» и «Волна» людей. Для них развернули два пункта временного размещения в Коктебеле.

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в курортном поселке Домбай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами