Аэропорт Саратова перестал принимать самолеты после атаки БПЛА

В саратовском аэропорту «Гагарин» введены временные ограничения на прием и отправку самолетов после атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Там уточнили, что на вылет задерживается рейс в Москву (аэропорт «Шереметьево»). Актуальная данные о времени прибытия и отправления самолетов появляется на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе «табло рейсов», добавил собеседник агентства.

26 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома.

Позднее чиновник уточнил, что во время атаки на Саратов БПЛА попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате ЧП пострадали несколько человек.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее появилось видео падения обломков беспилотника в саратовском Энгельсе.