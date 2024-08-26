Москвичам пообещали купальный сезон в конце августа

Купальный сезон вернется в Москву в выходные, температура воды в московских водоемах составит +21-22°C. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«При теплых ночах, когда температура составляет около +15°C, жаркая, солнечная погода днем, прогревается вода», — сказал он.

Метеоролог также рассказал, что температура воды в Калининградской области составляет +21°C. По его словам, в середине недели дневные температуры в регионе будут в диапазоне +24-28°C. Температура воды на Черноморском побережье составит +27°C.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в последние дни температура в Москве может составить +30-31°C. В День знаний, 2 сентября, в столице ожидается теплая и облачная погода, температура немного понизится. По словам синоптика, для Москвы это достаточно жарко, но погода будет комфортной, поскольку в этот день не будет палящего солнца.

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