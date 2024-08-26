Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам пообещали купальный сезон в конце августа

Синоптик Вильфанд: к выходным в Москву вернется купальный сезон

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Купальный сезон вернется в Москву в выходные, температура воды в московских водоемах составит +21-22°C. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«При теплых ночах, когда температура составляет около +15°C, жаркая, солнечная погода днем, прогревается вода», — сказал он.

Метеоролог также рассказал, что температура воды в Калининградской области составляет +21°C. По его словам, в середине недели дневные температуры в регионе будут в диапазоне +24-28°C. Температура воды на Черноморском побережье составит +27°C.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в последние дни температура в Москве может составить +30-31°C. В День знаний, 2 сентября, в столице ожидается теплая и облачная погода, температура немного понизится. По словам синоптика, для Москвы это достаточно жарко, но погода будет комфортной, поскольку в этот день не будет палящего солнца.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу придет бабье лето.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами