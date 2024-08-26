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Названа дата прихода астрономической осени в Северное полушарие

Астрономическая осень придет в Северное полушарие 22 сентября

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Christian Handl/Global Look Press

Осеннее равноденствие, после которого в Северном полушарии Земли начнется астрономическая осень, будет 22 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

В этот день продолжительность дня и ночи будет одинаковой по всей планете, а затем темное время суток начнет быстро увеличиваться.

«22 сентября 2024 года в 15:43 мск дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. После этого ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень. В Южном полушарии ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна», — рассказали специалисты.

В течение сентября продолжительность дня на широте Москвы сократится более чем на два часа — с 13 часов 50 минут до 11 часов 38 минут. Полуденная высота Солнца также уменьшится на 11 градусов (с 42 до 31 градуса).

Тем временем в Москве до плюс +29 ℃ ожидается в понедельник. Ночью на вторник она может снизиться до +14...16 ℃ .

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фотографии «осетровой» и «голубой» Луны.

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