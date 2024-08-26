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Тайфуны не помешают проведению ВЭФ во Владивостоке

Синоптик Кубай: тайфуны не помешают работе ВЭФ во Владивостоке

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Shutterstock

Погода во Владивостоке в дни проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) 3-6 сентября будет умеренно теплой. Об этом рассказал синоптик Борис Кубай, пишет ТАСС.

«Пока предварительные расчеты показывают, что тайфун к нам во время проведения форума не выйдет, и это для нас главная хорошая новость. При этом, над Приморским краем будет пытаться закрепиться антициклон», — отметил специалист.

Антициклон продолжит сопротивляться тайфуну, однако к 5-6 сентября во Владивосток все равно могут нагрянуть дожди. В целом начало осени на дальневосточном побережье будет достаточно теплым, отмечает специалист. Максимальные дневные температуры будут около 22-24 градусов тепла.

До этого специалисты сообщали, что тайфун Shanshan может обрушиться на Японию, однако на погоду в Приморье он, по предварительным данным, серьезного влияния не окажет.

ВЭФ состоится во Владивостоке, в кампусе Дальневосточного федерального университета 3-6 сентября.

Ранее климатологи выяснили, какие тайфуны станут еще опаснее из-за глобального потепления.

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