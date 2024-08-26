Над Брянской областью уничтожили украинский дрон

Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал глава региона.

Богомаз уточнил, что дрон самолетного типа сбили силы ПВО Минобороны РФ. По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте падения беспилотника.

До этого глава Брянской области Александр Богомаз уже заявлял о пресечении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением дрона по территории региона.

В ночь на понедельник, 26 августа, стало известно, что обломки сбитых в Саратовской области силами противовоздушной обороны (ПВО) дронов попали в жилые дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.