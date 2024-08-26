Начальная военная подготовка украинских школьников по учебнику 2019 года была выстроена по стандартам НАТО. Об этом заявил представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) Юрий Шашков, пишет РИА Новости.

Речь идет об учебнике «Захист Вітчизни» («Защита Отечества») для 11-х классов.

«Материал для одиннадцатиклассников, совершенно свежая книжка 2019 года. Материал четко обозначен по формату НАТО, и обучение школьников Украины шло в этой парадигме», — заявил Шашков.

По его словам, учебник готовил молодежь к агрессивным действиям. По его словам, единственная цель Запада на Украине — превратить страну в «громадную ЧВК в рамках страны». При этом разжигание ненависти к РФ на Украине началось с 2004 года, отметил он.

До этого сообщалось, что с сентября 2024 года старшеклассники на Украине начнут изучать обновленный курс «Защита Украины», в рамках которого они будут обучаться обращению с оружием, управлению беспилотниками и основам «информационной войны».

Ранее сообщалось, что на Украине осталось лишь три школы с преподаванием русского языка.