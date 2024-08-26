Обломки уничтоженных беспилотников в Саратовской области попали в жилые дома

Обломки сбитых в Саратовской области силами противовоздушной обороны (ПВО) дронов попали в жилые дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, ранним утром средства ПВО сбили беспилотные летательные аппараты. При их уничтожении обломки попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе.

Губернатор подчеркнул, что все экстренные службы работают в усиленном режиме.

До этого глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории региона.

25 августа сообщалось, что в небе над Курской областью уничтожили ракету ВСУ и беспилотник самолетного типа. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он поблагодарил операторов российских систем противовоздушной обороны и защитников границы за работу.

Ранее аэропорт в Белгороде подвергся атаке украинского дрона.